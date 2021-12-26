Maç sonucu | Alanyaspor 1-1 Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük Aytemiz Alanyaspor mücadelesi 1-1'lik skorla sonuçlandı.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetti.
Mücadelenin gollerini Alanyaspor'dan 57'de Efkan açtı Karagümrük oyuncusu Pesic ise skoru eşitledi. 1-1
Teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel'in getirilmesinin ardından çıktığı 2 maçta 4 puan toplayan Fatih Karagümrük, Alanya deplasmanından beraberlikle ayrıldı. puanını 27'ye çıkardı.
Süper Lig'deki son haftalarda aldığı mağlubiyetler ile kötü gün geçiren Alanyaspor puanını 28'e yükseltti.