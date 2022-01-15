MAÇ SONUCU | Adana Demirspor 1-1 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip müsabakanın 26. dakikasında Britt Assombalonga'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci devrede baskısını arttıran Kayseri temsilcisi aradığı golü 87'de Carlos Mane ile buldu ve skora denge geldi.
Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmadı ve Adana Demirspor - Yukatel Kayserispor maçı 1-1 berabere sona erdi.
Bu sonucun ardından puanını 34'e çıkaran Adana temsilcisi, maç fazlası ve averajla 4. sırada yer aldı.
28 puanlı Yukatel Kayserispor ise maç fazlasıyla Spor Toto Süper Lig'in 11. sırasında konumlandı.