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Spor

Maç sonu yaşanan olaylara TOMA'lı müdahale

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya),(DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde oynanan Süper Amatör play-off müsabakasının ardından olay çıktı

11 Mart 2018 21:06

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya),(DHA) - ANTALYA\'nın Korkuteli ilçesinde oynanan Süper Amatör play-off müsabakasının ardından olay çıktı. Yaşanan gerginlikte polis TOMA ve biber gazıyla taraftara müdahale etti.
Bölgesel Amatör Ligi\'ne (BAL) yükselme yolunda Antalya Süper Amatör play-off grubunda Korkuteli Belediyespor ile Kestel Belediyespor, Korkuteli 100\'üncü Yıl Atatürk Stadyumu\'nda karşı karşıya geldi. 90 dakikanın golsüz tamamlandığı maçın ardından tribündeki taraftarlar hakem kararlarına tepki gösterdi. Sahaya yabancı madde atmaya başlayan taraftarlara sahada hazır bekleyen polis müdahale etti.
Polis taraftarın tribünleri boşaltmasını istedi. Ancak taraftar karşı çıkınca saha dışında hazır bekleyen TOMA ve çevik kuvvet ekipleri içeri çağrıldı. Tribünlerdeki taraftarlar TOMA\'nın suyla müdahalesinin ardından tribündeki telleri ve koltukları kırıp sahaya indi. Çevik kuvvet ekipleri taraftara biber gazı ve suyla müdahale etti. TOMA\'nın dışarı alınmasının ardından taraftar sakinleştirildi. Daha sonra olaylar yatıştırıldı ve taraftar tribünden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Maç sonunda çıkan olaylara TOMA ile müdahale
- Polisin biber gazıyla müdahalesi
- Yaşanan gerginlik

(FOTOĞRAFLI)

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