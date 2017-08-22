Maç oynanırken dalgın polis telefonla konuşarak sahaya girdi

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası\'nın birinci turu Sinopspor- Yeni Amasyaspor karşılaşmasında sahaya elinde cep telefonuyla giren polisin görüntüleri ilginç anlara neden oldu.

Ziraat Türkiye Kupası\'nın birinci tur maçında Sinopspor, kendi evinde Yeni Amasyaspor\'u konuk etti. Sinop Doğuzoğlu Stadyumu\'ndaki müsabakının 80\'inci dakikasında cep telefonuyla konuşan polisin ilginç anları maça damga vurdu. Dalgın bir şekilde maç oynanırken sahada içerisinde yürüyen polis, futbolcuların uyarısıyla hatasının farkına vardı. Polis, sahadan çıkarken yan hakemden özür diledi. Karşılaşmayı Sinopspor 4-2 kazanarak bir üst tura yükseldi.

FOTOĞRAFLI