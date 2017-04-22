Maç oynanan stada direk düştü

Trabzon Havalimanı'nda uçakların inişi için kurulan yaklaşma ışığı direklerinden biri şiddetli rüzgarda kırılarak, yakındaki Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda tribününün çatısına düştü. Trabzonspor ile Sürmenespor U13 ekiplerinin mücadelesi sırasında meydana gelen olay nedeniyle maç kısa süre için durduruldu.

Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Havalimanında uçakların inişi için kurulan sinyalizasyon direklerinden biri, şiddeti rüzgardan etkilenerek orta kısmından kırıldı. Kırılan demir direk, denize paralel pistin batıya bakan ucunun alt kısmında yer alan Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'na düştü.

Bu sırada statta oynanan Sürmenespor ile Trabzonspor U13 takımlarının maçı, hakem tarafından durduruldu. Demir direğin boş olan tribününün çatısının kenarına çarptığı, olayda ölen ve yaralanan olmadığı ve maçın oynanmasında tehlike yaratmadığı saptanınca ara verilen maç yeniden başlatıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkilileri, direklerin elektriğini keserek direğin düştüğü stada gelerek inceleme yaptı. DHMİ Trabzon Müdür Yardımcısı Musa Sırtkaya, "Şu anda endişe edilecek bir durum yok. Havalimanımıza ait yaklaşık 45 metre uzunluğundaki yaklaşma ışık direklerlerimizden biri kırıldı. Uçakların iniş ve kalkışı güvenli bir şekilde yapılacak. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldığını değerlendiriyoruz. En kısa sürede yenisi monte edilecek. Diğer direkleri de, ileride bir sıkıntı yaratmaması için gözden geçireceğiz ve gerekli önlemleri alacağız. Uçuş açısından her hangi bir sıkıntı yok" dedi.



Yapılan incelemelerin ardından tribün çatısına düşen direğin vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.