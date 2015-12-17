Maç ortasında sahayı terk eden takım, 1. Lig'den ihraç edildi

Bulgaristan Birinci Futbol Ligi'nde 4. sırada yer alan Liteks, 20. haftadaki maçını, ilk yarı tamamlanmadan terk etmesi sebebiyle ligden atıldı.

Bulgaristan Futbol Federasyonu (BFS) Disiplin Kurulu,Liteks Kulübü'nün, Bulgaristan Birinci Ligi'nden ihraç edildiğini açıkladı. Federasyon ayrıca kulübe, 20 bin leva (10 bin avro) para cezası da verdi.



Liteks ise federasyonun kararına itiraz edeceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aleyhimize verilen ceza kararını soğukkanlılıkla karşıladık. Yasaların izin verdiği tüm yollardan bu karara sonuna dek itiraz edeceğiz. Adaletsizlik olarak gördüğümüz bu karar, yasal yollardan çökertilecektir" ifadeleri kullanıldı.



Bulgaristan’daki spor gözlemcileri, ligden atılma kararının hukuki sonuçlarının ne olacağının belli olmadığına işaret ederek, Liteks'in gelecek sezon muhtemelen ikinci ligde mücadele edeceği yorumunda bulundu.



Ligin 20. haftasındaki Levski Sofya-Liteks karşılaşmasında 10 kişi kalan misafir takım Liteks, hakem Georgi Yordanov'un bir oyuncularına daha kırmızı kart göstermesi ve penaltı kararı vermesi sonrası ilk yarı tamamlanmadan sahayı terk etmişti.



Olaydan sonra konuşan son 4 sezonun şampiyonu Ludogorets'in sahibi Kiril Domusciev, hakemlerin başkent takımlarına destek verdiğini öne sürerek, takımı ligden çekebileceğini söylemişti.



Liteks, lig lideri Ludogorets'in 5 puan arkasında 4. sırada bulunuyordu.