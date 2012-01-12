-Maç öncesi İsrail protestosu KAYSERİ (A.A) - 12.01.2012 - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Kayseri Kaskispor ile İsrail'in Elitzur Ramla takımı arasında oynanacak maç öncesinde, Kayseri Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi önünde toplanan bir grup, İsrail'i protesto etti. Salon önünde toplanan grup, İsrail aleyhine slogan atıp pankart açtı. Grup adına basın açıklaması yapan Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri sözcüsü Aydın Kalkan, 2 ay önce Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde, İsrail'in Maccabi Bnot bayan Basketbol takımı ile Kaskispor Bayan Basketbol takımı arasında yapılan maçta, ''Kahrolsun İsrail'' diye slogan atıp pankart açan 30 kişi hakkında dava açıldığını anımsattı. Kalkan, ''İsrail, kurulduğu 1948 yılından beri başta masum Filistin halkı olmak üzere sayısız zulüm, soykırım, adam öldürme ve işgale imza attı. İsrail'in 2 yıl önce Mavi Marmara'ya yaptığı baskında katlettiği, Şehit Furkan Doğan'ın acısını unutamayan gençler, İsrail'in bu vahşetine tepki için 'Kahrolsun İsrail' diye slogan atıp pankart açtılar ve hiçbir taşkınlık da yapmadılar. Kayseri emniyetinin ve cumhuriyet savcılığının bu davranışı, kamu vicdanını anlama ve Kayseri konjonktürü açısından tamamen yersiz ve kabul edilemez'' dedi. 27 Ocak 2012 Cuma günü yapılacak olan ilk duruşmada hukukçular ve Kayseri halkıyla beraber 30 gence sahip çıkacaklarını bildiren Kalkan, bu davada sağduyunun galip geleceğini ümit ettiklerini de kaydetti. Grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.