Maç öncesi futbolcular ve hakemler sahada kitap okudu

Tokat'ta amatör ligde mücadele eden Almusspor ile Reşadiye Termalspor maçı öncesi futbolcular ve hakemler farkındalık için sahada kitap okudu.

Tokat Amatör Lig’de mücadele eden Almusspor ile Reşadiye Termalspor arasında oynanan maç öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli 'Oku Keşfet Kendini Fark Et' projesi kapsamında kitap okuma gerçekleştirildi.

Etkinlikte futbolcular, hakemler ve taraftarlar hep beraber kitap okuyarak farkındalık oluşturdu.

Etkinliğe Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ve Almus Belediye Başkanı Bekir Özer katıldı.