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Yaşam

MAC kullanıcıları tehlike altında

Güvenlik yazılımları üreten Trend Micro, son raporunda OS X kullanıcılarının hackerların tehdidi altında olduğunu yazdı.

05 Ocak 2011 02:00

T24 - Güvenlik yazılımları üreten Trend Micro, son raporunda OS X kullanıcılarının hackerların tehdidi altında olduğunu yazdı.

Güvenlik yazılımlarıyla tanınan Trend Micro, yayınladığı son raporda Mac OS X kullanıcılarının virüs tehlikesiyle diğer işletim sistemlerine nazaran daha fazla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Apple'ın "virüs tehlikesi yok" şeklinde lanse ettiği işletim sistemi, buna rağmen artan Apple kullanıcısıyla birlikte hacker'ların da bu sistemlere göz dikmeye başlamasına yol açtı. Trend Micro'ya göre 2010'un Kasım ayında yayınlanan 644 MB'lık güncelleme paketi, 5 aylık bir sürenin ardından kullanıcılara sunuldu.

Diğer işletim sistemlerinin sık sık güncellendiğini belirten antivirüs şirketine göre, uzun aralıklarla güncellenen OS X, hacker'ların tehdidine fazlasıyla açık hale geldi.


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