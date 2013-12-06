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Spor

'Maç isimle kazanılmaz, maç sahada kazanılır'

Bucaspor'un teknik direktörü Mustafa Bahadır, Beşiktaş'ı eledikleri maçın ardından konuştu

06 Aralık 2013 01:34

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek bir üst tura çıkan Bucaspor'un teknik direktörü Mustafa Bahadır, "Maç isimle kazanılmaz, maç sahada kazanılır" dedi.
Bahadır, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, sürprizlerle dolu haftada kendilerinin de sürpriz yaptığını söyledi. Maçın zor geçeceğini bildiklerini kaydeden Bahadır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Maçın sonunda sürpriz oldu. Belki kimse beklemiyordu ama turu geçtik. Maç isimle kazanılmaz, maç sahada kazanılır. Galibiyeti taraftarımıza ve bizi destekleyenlere armağan ediyoruz. Maçta Beşiktaş'ın beklemediği bir şeyi yaptık ve Atilla'nın yerine süratli oyuncumuz Ricketts'ı oyuna aldık."
Takımın başında ikinci maçını da kazanıldığının hatırlatılması üzerine Bahadır, "Biz takımda birlik ve beraberliği tesis ettik. Teknik direktörlükten ziyade arkadaşlık kurduk. Oyun disiplini anlamında kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu da sonucu getiriyor" dedi. Bucasporlu Batuhan İşçiler de attıkları golden sonra kendilerine güven geldiğini ve kenetlendiklerini söyledi. Skorun 1-1 olmasından sonra maçı bırakmadıklarını ve Beşiktaş'ı elediklerini belirten Batuhan, "İnşallah öbür turu geçip, gruplara kalırız" dedi.
Hakan Çinemre de Beşiktaş'tan hiç çekinmeden mücadele ettiklerini belirterek, "Bu turu geçeceğimize çok inanmıştık, çok iyi hazırlandık. Emeğimizin karşılığını aldık, Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum" diye konuştu.
Öte yandan maçta sakatlanan Emre Balak'ın bileğinde kırık olduğu, kesin durumunun yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.

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