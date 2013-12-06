Beşiktaş kupaya İzmir Marşı'yla veda etti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Bucaspor'a 2-1 mağlup olarak, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ardından kupaya erken veda eden 4 büyüklerden biri oldu.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında PTT 1. Lig ekiplerinden Bucaspor ile karşı karşıya geldi.

Bucaspor'da golleri Umut (Dk.41) ve Ricketts (Dk.78) atarken Beşiktaş'ın tek golü oyuna sonradan giren Ömer Şişmanoğlu'ndan geldi. Bu skorla Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederken, Bucaspor 5. tura çıktı.

Beşiktaş’ta Fernandes, Almeida gibi as futbolcularını İstanbul’da bırakan teknik direktör Slaven Bilic, kupada farklı bir 11 sahaya sürdü. Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe karşısında oynayan isimlerden yalnız Serdar, Hutchinson ve Oğuzhan kupada ilk 11’de forma giydi. Ligde şans bulamayan Franco, Cenk, sakatlıktan çıkan İsmail, Holosko kupada boy gösterdi.

Bucasporlu Emre Balak henüz 20. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşadı. İkili mücadelede sakatlanıp oyun dışı kalan Emre sağ ayak bileğinde kırık şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.