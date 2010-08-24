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Spor

MAÇ HEYECANI HASTANELİK ETTİ MANİSA (A.A)

24 Ağustos 2010 19:07

-MAÇ HEYECANI HASTANELİK ETTİ MANİSA (A.A) - 24.08.2010 - Manisa Fenerbahçeliler Derneği başkanı, Gündem Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Ahmet Kurşun, Spor Toto Süper Ligi'nde dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasının ardından kalp krizi geçirdi.  Hastaneye kaldırılan Kurşun'un yoğun bakımda tutulduğu bildirildi. Manisa Fenerbahçeliler Lokali'nde, Trabzonspor-Fenerbahçe maçını izlerken aniden fenalaşan Ahmet Kurşun, çağrılan 112 ambulansıyla Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kurşun'un, kalbinin durması üzerine doktorları müdahale etti. 17 kez kalbinin durduğu ve müdahaleyle tekrar çalıştırıldığı öğrenilen Kurşun, yakınları tarafından Özel Sekiz Eylül Hastanesi'ne götürüldü.  Manisa Fenerbahçeliler Derneği başkanı, Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi, Ticaret Borsası basın danışmanı, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği yönetim kurulu üyesi Kurşun'un yoğun bakım altında tutulduğu, by-pass ameliyatına alınacağı açıklandı. Vali Celalettin Güvenç, Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü hastanede Kurşun'un ziyaret etti.

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