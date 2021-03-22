Maç esnasında baygınlık geçiren Gomis'ten takipçilerine Türkçe mesaj

2009 yılında Vazovagal senkop teşhisi konulan Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'da Al Quadisiya maçında baygınlık geçirdi.

Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de sürdüren Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis maç esnasında baygınlık geçirdi. Al Quadisiya karşılaşmasında baygınlık geçiren Fransız golcü bir süre sonra kendine geldi ve oyuna devam etti.

2009 yılında Fransa Milli Takımı'nın kampında yapılan bir antrenmanda baygınlık geçiren Gomis'e vazovagal senkop teşhisi konmuştu.

Gomis, Galatasaray forması giyerken Kasımpaşa karşılaşmasında baygınlık geçirmişti.

Bafetimbi Gomis'ten mesaj

Twitter hesabından Türkçe bir mesaj yayımlayan Gomis, ''Bütün iyi dilekleriniz için teşekkür ederim, 3 yıl geçmesine rağmen ailenizin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Sizleri çok seviyorum. Sevgilerle, Kardeşiniz Bafe'' dedi.

Vazovagal senkop nedir?

Vazovagal senkop veya nörokardiyojenik senkop, en sık bayılma nedenlerinden birisi olarak gösterilmektedir. Anksiyete, korku, ağrı, sıcaklık, nemli ortam ve uzun süre ayakta kalma gibi faktörlerle tetiklenir.

Bu gibi durumlarda gelişen ani kalp ritmi dengesizliği ve nabız düşüklüğü, beyne kısa süreli olarak kan gitmesine engel oluyor ve bu da kişinin bayılmasına yol açıyor.