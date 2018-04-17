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Maç dönüşü kazada ölen Bursaspor taraftarı toprağa verildi

BURSA (DHA)-  BURSASPOR'un deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından dönüş yoluda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bursaspor taraftarı Yüksel Utgin (28), son yolculuğuna uğurlandı

17 Nisan 2018 18:32

BURSA (DHA)-  BURSASPOR\'un deplasmanda Göztepe\'ye 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından dönüş yoluda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bursaspor taraftarı Yüksel Utgin (28), son yolculuğuna uğurlandı.
Spor Toto Süper Lig\'de taraftarı olduğu Bursaspor\'un pazar günü İzmir\'de Göztepe ile oynadığı maçı izleyen Yüksel Utgin, dönüş yolunda geçirdiği trafik kazamıda yaşamını yitirdi. Kaza, Akhisar-Balıkesir karayolunun 15\'inci kilometresinde dün saat  00.30 sıralarında meydana geldi. Balıkesir- İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün çarptığı Utgin, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bursaspor taraftarı Yüksel Utgin\'in cenazesi Bursa\'nın Gemlik iİlçesi\'ndeki Asım Kocabıyık Camii\'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Narlı Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Tabutunun üzerine Bursaspor bayrağı ve üzerinde adı yazılı forma konulan Yüksel Utgin\'in cenaze törenine, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Bursaspor Başkanı Ali Ay ve Bursaspor ile farklı takımların tarafları katıldı. Oğlunun cenaze töreninde zor anlar yaşayan anne Derya Utgin ile babası Ayhan Utgin\'i yakınları teselli etmeye çalıştı

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