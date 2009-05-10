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Spor

Maç bitti olay çıktı

370 gün sonra sahasında yenilen Sivasspor’da maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

10 Mayıs 2009 03:00

370 gün sonra sahasında yenilen Sivasspor’da maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

Sivasspor Kaptanı Mehmet Yıldız, maç içinde tartıştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Marcin Kus’un üzerine yürüdü. İkili arasındaki gerginliğe her iki takımın kimi oyuncuları da dahil oldu. Bu arada birbirine rakip olan iki Brezilyalı, Bilica ile Barbosa da maç sonunda tartıştı. Saha içindeki olayları, teknik heyetler yatıştırdı. Maçtan sonra Sivasspor taraftarları, hakem Bülent Yıldırım’a tepki gösterdiler, soyunma odasına üzgün giden takımlarını ise alkışladılar.

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