Maç 25-0 bitti, mağlup takım değil galip takım teknik direktörünü kovdu

İspanya'daki Serranos futbol kulübü, B takımının 25-0 kazandığı maçın ardından teknik direktörünü kovdu.

İngiltere'de yayınlanan i gazetesinin haberine göre kulübün yöneticilerinden Pablo Alcaide, galibiyetin centilmenliğe aykırı olduğu için böyle bir hamle yaptıklarını söyledi:

"Rakiplerinize saygı duymanız gerekir. Bu skorun ardından teknik direktörümüzün ayrılması gerektiğine karar verdik. Durumu iyi yönetemedi."

Gençler liginde oynayan Serranos'un 25-0 yendiği Benicalap C takımı 30 maçta 247 gol yiyip hiç pua n alamayarak ligin son sırasına demir atmış durumda.

Görevden alınan teknik direktörün avukatları ise teknik direktörün takımına "ilerde baskı kurmayın, yalnızca yarı sahanıza geldiklerinde basın" demesine rağmen takımı dizginleyemediğini, Benicalap C'nin sol kanattan atak yapmaya çalışırken geride çok boşluk bıraktığını söyledi.

İspanya'nın gençler liglerindeki karşılaşmalarda bol gollü galibiyetler sıklıkla görülse de takımlara genellikle fark 10'a çıktıktan sonra daha fazla gol atmamaları tavsiye ediliyor.