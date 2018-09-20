Mabel Matiz'e FETÖ soruşturmasından takipsizlik...

Özden Atik/İSTANBUL,(DHA)-BİR şarkısının klibinde 1 dolar kullanarak FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen şarkıcı Mabel Mariz hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.

Bir vatandaşın şikayeti üzerine \"Ya Bu İşler Ne\" isimli şarkısında 1 dolar kullanarak FETÖ\'ye destek verdiği iddia edilen şarkıcı Mabel Matiz hakkındaki \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, geçtiğimiz günlerde \"şüpheli\" sıfatıyla ifadesi alınan Matiz hakkında takipsizlik kararı verdi.