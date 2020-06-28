Mabel Matiz'in albümü YKS'de soru olarak soruldu; sosyal medya kullanıcıları sanatçının yaşam tarzını hedef aldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında, Mabel Matiz'in Maya albümü soru olarak öğrencilerin karşısına çıktı. Matiz, "En az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba" dedi. Milli Gazete ve bazı sosyal medya kullanıcıları sanatçının yaşam tarzını hedef aldı.

TYT sınavına girenlerden alınan ilk bilgilere göre TYT Türkçe testinde “Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil” cümlesinde anlatılmak istenen nedir?” şeklinde bir soru soruldu.