Mabel Matiz'in albümü YKS'de soru olarak soruldu; sosyal medya kullanıcıları sanatçının yaşam tarzını hedef aldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında, Mabel Matiz'in Maya albümü soru olarak öğrencilerin karşısına çıktı. Matiz, "En az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba" dedi. Milli Gazete ve bazı sosyal medya kullanıcıları sanatçının yaşam tarzını hedef aldı.
TYT sınavına girenlerden alınan ilk bilgilere göre TYT Türkçe testinde “Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil” cümlesinde anlatılmak istenen nedir?” şeklinde bir soru soruldu.
Soruda geçen “Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil” cümlesi ise aynı zamanda Mabel Matiz’in “Fırtınadayım” şarkısında yer alıyor. Mabel Matiz, bunun üzerine sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Matiz, “Sevgili arkadaşlar selam. Bugünkü YKS sınavında şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu. Valla ne diyeyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba. Bu, ne bilmiyorum, ama bu bir şey” dedi.
Milli Gazete, haberi sanatçının yaşam tarzını hedef alarak, "ÖSYM'den büyük skandal! LGBT destekçisinin şarkısını soru olarak sordu" başlığıyla verdi. Sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlarla Matiz'in yaşam tarzını hedef aldı.