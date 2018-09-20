T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mabel Matiz hakkındaki 'FETÖ' soruşturmasına takipsizlik kararı

Mabel Matiz'in 'Ya Bu İşler Ne' şarkısına çektiği klipte kullanılan bir dolarların mesaj olduğunu iddia eden bir vatandaşın şikayeti üzerine ünlü şarkıcı hakkında soruşturma başlatılmıştı

20 Eylül 2018 21:34

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şarkıcı Mabel Matiz  hakkında, 'Ya Bu İşler Ne' isimli şarkısının klibinde 1 dolar kullanarak FETÖ propagandası yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında, "Ya Bu İşler Ne" isimli şarkısında 1 dolar kullanarak FETÖ'ye destek verdiği iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, geçtiğimiz günlerde "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Matiz hakkında takipsizlik kararı verdi.

ETİKETLER

mabel matizdolarfetösoruşturmaya bu işler neklip
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24