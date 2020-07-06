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Mabel Matiz: Altın Kelebek Ödülleri'ndeki konuşmam eksik yayınlandı

06 Temmuz 2020 08:54

Müzisyen Mabel Matiz, Altın Kelebek Ödülleri töreni için hazırlamış olduğu konuşmasının eksik yayınlandığını açıkladı.

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