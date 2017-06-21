Mabel Matiz 10 yıl önce çekilen fotoğrafını paylaştı

Yeni albümüne annesinin adını vereceğini açıklayan Mabel Matiz sevenlerini şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

"Maya" adını verdiği dördüncü albümünün duyurusunu sosyal medya hesabından yapan Mabel Matiz, 2007 yılında annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şunları yazdı:

“Yeni albümüme annemin adını verdim. Olduğum şeyle, özle mutlu olabilmeyi denediğim, öğrendiğim zamanların şarkılarını yazdım. prodüktörlüğünü canım @sabisaltiel ile birlikte üstlendiğimiz ve sonbaharda yayınlanması planlanan 4. albümümün adı ‘'MAYA’'. Albümden yayınlanacak ilk single ise neredeyse bitmek üzere. Yakında çok eğleneceğiz (Fotoğraf 2007 senesinden. Annemlerle Sultanahmet’te buluşmuştuk. Uzattığım saçlarımı ilk kez görüp şok geçirmiş, epey söylenmişti. Fotoğraftaki halime ve bakışıma hep gülmüşümdür. İsyan mı ediyorum ne?”