Maaşlı meslek kursuna rekor başvuru

İşkur'nun açtığı maaşlı meslek kursları, kriz ortamında işsizin umudu oldu. Geçen yılın ikinci yarısında başlayan kurslara şimdiye kadar 30 bin kişi katıldı. Bunların 10 bini iş buldu.



Türkiye İş Kurumu'nun açtığı maaşlı meslek kurslarına katılan kursiyer sayısının bu yıl 100 bini geçmesi bekleniyor. Kurslara katılanlara yol ve diğer masrafları için ayda 264 lira maaş ödeniyor. Meslek kursları için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 300 milyon TL kaynak ayrıldı. Zaman gazetesinin haberine göre, 3 ila 6 ay süren eğitim programlarında en çok ilgi gören branş ise bilgisayar programcılığı ve özel güvenlikçilik. İşkur il müdürlükleri tarafından düzenlenen aktif işgücü yetiştirme programlarına, işsiz olan herkes katılabiliyor. Katılabilmek için tek önşart kuruma kayıtlı olmak.



Ülkenin en önemli sorunu işsizlik. Yaklaşık 2,5 milyon kişi iş arıyor. Bunların büyük kısmının 'niteliksiz eleman' olması sorunu daha da büyütüyor. İşkur'a kayıtlı olan işsizlerin yüzde 58'i ilköğretim, yüzde 30'u lise ve dengi okul, yüzde 12'si ise üniversite mezunu. Milyonlarca insan iş bulamamaktan yakınırken, işverenler ise eğitimli personel açığından şikâyetçi.



Bu tabloyu dikkate alan Çalışma Bakanlığı, 'aktif işgücü eğitim programları'nı başlattı. İşsizlerin vasıflı eleman haline gelmesi ve sanayinin ara eleman talebine cevap verilebilmesini amaçlayan proje, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerle işbirliği içinde yürütülüyor. Projenin koordinatörlüğünü İşkur il müdürlükleri üstleniyor.



6 aydır devam eden uygulama ile şu ana kadar 30 bin kişiye meslek eğitimi verildi. Kursa katılanlara, günlük 12 lira ücret ödeniyor. 22 gün üzerinden hesaplandığında, her bir işsiz kursa katıldığı için ayda 264 TL ücret alıyor. İl İstihdam Kurulları piyasa analizleri yaparak hangi alanlarda işgücüne talep olduğunu belirliyor. Bu alanda, öncelikli olarak kentteki üniversite ile protokol imzalanıp kurs düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı da kurslara destek veriyor. Eğitimler, sanayicinin ve piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda 40'a yakın branşta veriliyor.



Kurs türleri, bölgesel olarak değişiyor. Sanayinin yoğun olduğu bölgelerde dikiş makinesi operatörü, mekanik bakım-onarımcı, CNC tezgâh operatörü ve kaynak teknikerliği gibi alanlar öne çıkıyor. Hizmet sektörünün yaygın olduğu yerlerde ise aşçı, satış elemanı ve özel güvenlik kurslarına ağırlık veriliyor. Antalya ve İzmir gibi yörelerde turizm sektörüne, Doğu ve Güneydoğu'da da tarım ve hayvancılığa dayalı istihdam sağlayacak kurslara öncelik tanınıyor.





En çok ilgi gören kurslar



- Bilgisayar programcılığı

- Özel güvenlikçilik

- Dikiş makinesi operatörlüğü

- Mekanik bakım-onarımcılık

- Deri giyim dikişçiliği

- Kaynak teknikerliği

- Gaz altı kaynakçılığı

- Kalite kontrol uzmanlığı

- Oto boyacılığı

- Elektrik teknisyenliği



