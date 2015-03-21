Maaşlarını almak için eylem yapan 7 madenci kovuldu

Zonguldak’ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi’nde özel bir maden ocağında 2 aylık ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle ocaktan çıkmama eylemi yapan 7 maden işçisi, işveren tarafından işten çıkarıldı.

DHA'da yer alan habere göre, işçiye kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği hakkı tanımayan İş Kanunu’nun “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlıklı 25/2 maddesi doğrultusunda işten çıkarıldıklarını ileri süren işçiler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu ile görüşerek işvereni şikâyet etti. Demirsu, işçilerin tazminatlarını almalarını sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan kiraladığı sahada üretim yapan ve ihale süresinin sona ermesiyle ocakta söküm işine başlayan özel maden ocağı işletmesinde çalışan 13 maden işçisinden 7’si, geçen Pazartesi günü 2 aydır ücret alamadıkları gerekçesiyle ocaktan çıkmama eylemi yaptı. Pazartesi günü sabah 08.30’da ocakta iş başı yapan işçiler, 16.30’da çıkmaları gerekirken çıkmayarak gece boyunca yerin 400 metre altında alacaklarının ödenmesini bekledi. İşverenin Salı sabahı ücretlerini hesaplarına yatırması üzerine işçiler saat 10.30 sıralarında eylemi bitirerek 26 saat sonra ocaktan çıktı.

Aynı gün işten çıkarıldılar

Ancak eylem yapan işçilerin iş akitleri, aynı günün akşamında işveren tarafından sonlandırıldı. İşçiye kıdem tazminatı, iş güvencesi ve işsizlik ödeneği hakkı tanımayan 4857 Sayılı İş Kanunu’nun, ‘İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı’nı düzenleyen 25’inci maddesinin, ‘Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri’ başlıklı 2’nci fıkrası doğrultusunda işten çıkarıldıklarının işveren tarafından kendilerine tebliğ edildiğini söyleyen işçiler, duruma tepki gösterdi.

İşçiler, Çalışma Ve İş Kurumu’na başvurdu

İşçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aldıkları işten ayrılış bildirgeleri ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne giderek işvereni şikayet etti. İl Müdürü Gönül Demirsu ile görüşen işçiler, dilekçe yazarak yardım istedi. İşçilerden 38 yaşındaki Ümit Güneş, 14 yıldır aynı maden ocağında çalıştığını, ücret alamadıkları için yaptıkları eylem sonrası işten çıkarıldıklarını söyledi. İşverenin, kıdem tazminatı ödememek için haklı eylemlerini işyerindeki ahlak ve düzeni bozma sebebi olarak görüp böyle bir yola başvurduğunu düşündüklerini belirten Güneş, şöyle dedi:

“3 yıldan bu yana düzenli maaş alamıyorduk. Son ücretlerimizi de alamayınca ocakta eylem yaptık. 2 aylık maaşlarımız ödendi ve dışarıya çıktık. Sonra işveren bize çıkış verdi. Eylem yaptık diye, iş yerinin düzenini bozduğumuz gerekçesiyle çıkış verdi. Biz arkadaşlarla bir araya gelip hakkımızı aramaya çalışıyoruz. Eğer ki bizim haklarımız gözetilemezse, gereği yapılmazsa Madenci Anıtı’nda ailelerle bir araya gelip eylem yaparak sesimizi Ankara’ya duyurmak için elimizden geleni yapacağız.”

38 yaşındaki Koray Akbulut da ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını belirterek, “Eğer biz böyle davrandıysak bizim başımızda eylem sırasında iki nezaretçimiz vardı. Eğer böyle bir şey varsa gelsin nezaretçilerimize sorsunlar. Biz ocağın tahkimatını yaparak sağlam şekilde ocağı bırakarak dışarıya çıktık. İnşallah sorunumuz çözülür” dedi.

Çalışma ve İş Kurumu Müdürü işverenle görüşecek

İşçileri dinleyen ve sorunlarının çözümü noktasında işveren ile görüşerek aracılık edeceklerini söyleyen Gönül Demirsu ise şöyle dedi:

“İşçilerimiz ücretleri ödenmediği için eylem yaptıklarını söylüyorlar. 4857 sayılı iş yasasında işçi ücretleri 20 gün geciktiğinde bu gecikme sayılır ve bununla ilgili işçi kendi akdini haklı nedenle feshedebilir. Burada işverence işçilerin iş akitlerinin fesh edildiğini görüyoruz. Eğer bu kod ile işçileri kabul edersek işçilere işsizlik ödeneği bağlanmaz. Dolayısıyla kıdem tazminatı hakları da olmaz. Öncelikle işverenimizle görüşüp işçi ile işveren arasındaki durumu düzeltip işsizlik ödeneği sağlamak ve kıdem tazminatlarını ödettirmek asıl amacımız olacak.”