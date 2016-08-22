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Yaşam

Maaşlarını alamayan otel çalışanlarından işgal eylemi

Otele giriş çıkışları kapatan personel tesisi kullanmaya başladı

22 Ağustos 2016 21:14

Bodrum otelleri bulunan bir şirket alacaklarını tahsil edemeyince otellerini kapatırken paralarını alamayan otel personeli isyan etti. Otelin giriş ve çıkışlarını kapatan personel otel içerisine girerek tesisi kullanmaya başladı, turistler de oteli terk etti.

Habertürk’ün haberine göre,  Bodrum'da 6 otel işleten bir şirket seyahat acentesinden alacaklarını tahsil edemeyince ekonomik krize girdi.

Şirket, çalışanlarının da maaşlarını ödeyemeyince otel önünde personel tarafından isyan çıktı. Otelde, muhattap bulamayan yerli ve yabancı turistler ise bavullarını toplayıp oteli terk etmeye başladı.

Özellikle Gümbet Adnan Menderes Caddesinde bulunan otelde çalışan personel biriken maaşlarını alabilmek için önce otel içinde daha sonra da otel girişinde eylem yaptı. Otelin girişine barikat kurarak giriş ve çıkışları kapatan işçiler "İşçiyiz haklıyız, hakkımız alırız" sloganları attılar.

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