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Maaşlarını alamayan Avcılar Belediyesi işçileri eylemde

İşçiler, belediyeden 90 gündür maaş alamadıklarını söylediler

02 Ekim 2017 18:14

Maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eyleme geçen Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işçiler, belediye binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı işçiler, 90 gündür ödenmeyen maaşlarını alabilmek için Belediye önünde bir araya geldi. İki yüzden fazla işçi Marmara Caddesi üzerinde önünde maaş kuyruğu oluşturdu ve alkışlarla, ıslıklarla Avcılar Belediyesi’ne yürüdü.

Sendika.org'un haberine göre, CHP’li Avcılar Belediyesi’nin “Önce insan” sloganına atıfta bulunan işçiler “Önce insan dediler işten aştan ettiler” dedi. Belediye binası önünde “İş, ekmek, özgürlük” ve “İşçiyiz haklıyız kazanacağız” sloganları atan işçiler ödenmeyen maaşları konusunda somut bir adım atılıncaya kadar belediye binası önünde eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

Maaşını alamayan Avcılar Belediyesi işçisi Ali Polat, 90 gündür maaşlarını alamadıklarını ve borç alarak yaşamaya devem ettiklerini belirtti. 3 çocuk sahibi olduğunu söyleyen Polat, okulların açıldığını ancak çocuklarını eğitim giderlerini karşılayamadığını ifade etti. Polat, belediye yönetiminin beceriksizliğinin işçilere fatura edildiğini söyleyerek Avcılar Belediyesi’ne “Başaramıyorsanız istifa edin” diye seslendi.

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