'Maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle' intihar tehdidinde bulunan işçiler gözaltına alındı

Ankara'da bir inşaatta çalışan 3 işçi, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle çalıştıkları şantiyenin 15. katına çıkarak, ücretleri ödenmezse intihar edeceklerini söyledi.
Firma temsilcisiyle yaptıkları görüşmede işçilere taleplerinin yerine getireleceği sözü verilmesi üzerine, işçiler aşağı indi.
Olay yerinden bildiren Özgürüz, işçilerin Eylül ayında konkordato ilan eden Hasoğulları Hafriyat adına çalıştığını belirtti.
Anadolu Bulvarı'nda bulunan binanın önüne giden sendika temsilcilerinin işçilerle görüşmesine izin verilmedi.
İşçilerin sağlık kontrolü ardından gözaltına alındığı belirtildi.