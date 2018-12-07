Maaşlar yattı, öğretmenler ders başı yaptı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menemen ilçesindeki özel okulda, bir süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derse girmeyen öğretmenlerin alacakları ödendi. Öğretmenler bugün ders başı yaptı.

​Ulukent Mahallesi\'ndeki bir özel okulun öğretmenleri, bir süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derslere girmeme kararı aldı. Bazı öğretmenler, dün alınan kararı uygulayıp, derslere girmedi. Öğrenciler de okul bahçesinde spor yaparak ya da sınıflarında ders kitabı okuyarak, zaman geçirdi. Durumu öğrenen bazı veliler ise okula gidip çocuklarını alarak eve götürdü. Okul yönetimi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, öğretmenlerin alacakları bugün ödenmeye başlandı. Eğitimciler de ders başı yaptı.

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