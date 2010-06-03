Maaşınızı karşılaştırmayın!

T24- Bir ay boyunca emeğiniz karşılığı olarak aldığınız maaşınızı, evdeki diğer aile fertleriyle ya da arkadaşlarınızla karşılaştırmak sizi mutsuzluğa sürükleyebilir.



BBC'de yer alan habere göre, Paris Ekonomi Okulu'nda yapılan çalışmada, Avrupa çapında 24 ülkeden 19 bin katılımcıyı kapsayan araştırmadan alınan verileri analiz eden araştırmacılar, maaşlarını diğer insanlarla karşılaştıranların daha az mutlu olduğunu tespit ettiler.



Meslektaşlarıyla kıyaslamayı sınırlandırmanın en zararsızı olduğunu söyleyen araştırmacılar, arkadaşlarıyla kendilerini karşılaştırmanın 2 kat daha fazla acı verici olduğunu belirttiler.



Ayrıca, daha fakir ülkelerde yaşayan insanların daha zengin ülkelerde yaşayanlardan daha fazla maaş karşılaştırması yaptıkları bulundu. Araştırmacılar, insanların maaşını meslektaşlarıyla karşılaştırdıklarında bunun gelecekteki maaşları hakkındaki beklentilerini desteklemeye yardımcı olduğunu belirtiyorlar.



Özellikle kendilerini okul ya da üniversite arkadaşlarıyla kıyaslamanın muhtemelen en hasar verici yol olduğunu açıklayan araştırmacılar, insanların kendilerini karşılaştırmamalarını ve içinde bulundukları durumdan mutlu olmalarını tavsiye ediyor.