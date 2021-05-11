Maaşının Bitcoin ile ödenmesini istedi, kulübü tarafından serbest bırakıldı

Kansas City Chiefs oyuncusu Sean Culkin, 2021 maaşının tamamının kripto para Bitcoin'le ödenmesini talep etti.

NFL'de Kansas City Chiefs forması giyen Sean Culkin, 920 bin dolarlık yıllık maaşının tamamını Bitcoin ödemesi olarak talep ettikten sonra kulübü tarafından serbest bırakıldı.

Geçen ay Newsweek'e bir demeç veren Culkin, "Satın alma gücünü zaman içinde koruduğuna inandığım sağlam bir parayla maaşımın ödenmesi en mantıklı mantıklı şey. En azından bana fayda sağlayacak bir şey yapmak istiyorum çünkü bunun zamanla değer bulacağına inanıyorum. Herkesin maaşının yüzde 100'ünü Bitcoin'e ayırmasını önermiyorum. Bu, mevcut servetimi ve yakın vadede beklenen harcamalarımı ciddi şekilde düşündükten sonra aldığım bir karar" demişti.

Culkin, kripto para birimine ilgi duyan ilk NFL oyuncusu değil. Aralık ayında Russell Okung, Bitcoin'le ödeme almaya başlayan ilk NFL oyuncusu olmuş fakat maaşının yarısını Bitcoin ile almıştı.