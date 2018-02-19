Maaşını öğretmenlik yaptığı okul için harcıyor, taksitle malzeme alıyor

Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçesi’ne bağlı Karaağaç Merkez İlkokulu’nda öğretmen olan Onur Erdönmez, öğretmenlik yaptığı okulda, hafta içi öğle aralarında ve ders sonrasında sınıfları tadilattan geçirip yeniliyor. Meslekte 10 yılı geride bırakan öğretmen Onur Erdönmez, eğitim verdiği köy okulunun sınıflarını öğretmen maaşından taksitle aldığı malzemelerle elden geçiriyor. Hafta sonları ise köy köy dolaşıp öğrencilerle robotlar, akıllı arabalar yapıyor.

2 çocuk babası Onur Erdönmez, öğrencileri için öğretmenlik yaptığı okulda sınıfları yeiliyor. Bir sınıfın yenilenmesi için ortalama 4 bin TL gerektiğini anlatan Erdönmez, “Malzemeleri taksitle alıyorum. Ders aralarında ve sonrasında tadilat yapıyorum. Örneğin son bitirdiğim sınıfta okuma köşesi, müzik bölümü, resim bölümü, zekâoyunları bölümü, Atatürk köşesi; 3 boyutlu kitapların, bilgisayar ve yazıcının olduğu araştırma köşesi bulunuyor” diye konuştu.

Habertürk'ün haberine göre, Şu anda masal ve tekno sınıf yaptığını belirten Erdönmez, “Büyük bir valizim var. İçinde çipler, sensörler, kartonlar var. Valizi arabama yükleyerek köy köy dolaşıyorum. Eskiden eşekli kütüphaneci vardı. Şimdi de köy robotçusu Onur. Öğrencilerle robotlar, akıllı arabalar yapıyoruz. Sonrasında gitar çalıp masallar okuyoruz. Bana notlar yazıyorlar, ben de onlara belge veriyorum. Sene sonuna kadar 800 köy çocuğuna ulaşmayı hedefliyorum” ifadesini kullandı. Erdönmez, “Ben geçim için değil, gelişim için öğretmenlik yapıyorum” dedi.