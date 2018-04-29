T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Maaşını beğenmeyen İtalyan postacının evinde dağıtmadığı 400 kilo posta bulundu

Torino kentinde, eski bir postacının evinde 400 kilo ağırlığında dağıtılmamış posta bulundu. Polis, adı açıklanmayan 33 yaşındaki eski postacının, aldığı maaş çok az olduğu için dağıtması gereken postayı yerlerine ulaştırmadığını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

İtalya'nın Torino kentinde, eski bir postacının evinde 400 kilogram ağırlığında dağıtılmamış posta bulundu.

Polis, adı açıklanmayan 33 yaşındaki eski postacının, maaşı çok az olduğu için dağıtması gereken postayı yerlerine ulaştırmadığını söyledi.

Geçen yıl işi bırakan eski postacının sakladığı postalara, yoldaki rutin bir polis aramasında rastlandı.

Polis, aracın arka koltuğunda 20 santimetrelik bir bıçakla, 70 adet mektup bulunduğunu söyledi.

Bir şeylerin ters gittiğini hisseden polis, daha sonra eski postacının evinde arama yaptı ve 40 kutu daha dağıtılmamış, kredi kartı ve banka ekstreleri, faturalar ve özel mektuplar buldu.

Yetkililer, "Yeterli maaş vermiyorlardı, ben de dağıtımı bıraktım" dediği belirtilen eski postacının "hırsızlık", "iletişimi engellemek" ve "silah taşımak" ile suçlandığını açıkladı.

Geçen yıl Ocak ayında da 56 yaşındaki bir eski postacının, Vicenza kentindeki evinde 500 kilo dağıtılmamış posta bulunmuştu.

2013'te de Sardunya Adası'ndaki bir eski postacıda 4 yıl boyunca dağıtılmayan 400 kilo postaya rastlanmıştı.

En az 8 yıldır yarım tondan fazla postayı teslim etmeyip biriktiren postacı yakalandı
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TorinoPolisYetkililerOcakVicenzaSardunya Adası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24