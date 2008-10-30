Maaşını beğenmeyen 80 bin kişi iş arıyor

Küresel malî krizle birlikte işçi çıkarmalar gündeme gelirken Türkiye İş Kurumu'nun (İşkur) kayıtlarında ilginç bir ayrıntı göze çarpıyor. 2,5 milyon işsizin 'boşta gezdiği' Türkiye'de, çalışırken işini beğenmeyip başka bir iş kapısı arayanların sayısı 80 bini geçti. Bu kişilerin büyük bölümü sık sık iş değiştiriyor.İşsizlik oranı yüzde 9,6'larda seyrederken, istihdam piyasasında madalyonun öbür yüzünü İşkur Genel Müdürü Namık Ata açıkladı. Ata'nın verdiği bilgiye göre kurum aracılığıyla iş arayanların 80 binini mevcut işini ya da maaşını beğenmeyip farklı bir iş arayanlar oluşturuyor. Namık Ata, iş şartları ve maaş kadar kariyer yapma isteğinin de yeni iş aramada etkili olduğunu ifade etti.Vatandaşa ekmek kapısı bulma konusunda yaptıkları çalışmaları değerlendiren Genel Müdür Ata, internet üzerindeki 'e-istihdam' sayesinde iş arayanlarla işverenlerin doğrudan buluşturulduğunu söyledi. Söz konusu projeyle kendilerine yapılan başvurularda yüzde 40 artış görüldüğünü dile getirirken, "İnsanların kurumun hizmet birimlerine gelmeden bulundukları yerden kayıt yaptırabilmeleri çok önemli." dedi. Kuruma kayıtlı işsiz sayısı 1 milyon civarında. Türkiye İş Kurumu'nun hedefi 2,5 milyonu bulan işsizlerin tümünü kayda alabilmek. Genel Müdür bu konuda, "İşsizlerin bize kayıt yaptırmaları, doğru istihdam politikaları üretmemiz açısından ve yaş, eğitim, meslekî yeterlilikleri gibi özellikleri tespit etmek için son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu. Ata, İşkur'a kayıt yaptıran işsizlerin açık işlerden yararlanma imkânı bulunduğuna dikkat çekti ve bunu şu örnekle açıkladı: "9 aylık sürede yurtiçinde 70 bin kişiye iş bulduk. 45 bin kişiyi de yurtdışında işe gönderdik. Bu hizmetlerin devam ettirilmesi için işsizlerin e-istihdam sistemini çok iyi kullanması gerekiyor."e-istihdam sistemine kurumun www.iskur.gov.tr adlı internet sitesinden ulaşılabiliyor. En çok işçi gönderdiği yabancı ülkeler şöyle: Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Katar. İşe yerleştirme konusunda en başarılı iller ise Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Eskişehir.