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Yaşam

Maaşını alamayan işçi, siloya tırmandı

Uşak'ta çalıştığı taşeron firmadan ücretini alamayan 38 yaşındaki işçi 15 metre yüksekliğindeki siloya tırmandı

15 Haziran 2017 00:20

Uşak'ta çalıştığı taşeron firmadan ücretini alamayan 38 yaşındaki işçi R.A., 15 metre yüksekliğindeki siloya tırmandı. R.A., jandarmalar tarafından ikna edilip, indirildi.

Olay Uşak-Ulubey karayolu üzerinde bulunan Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı'na bağlı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi şantiyesinde meydana geldi. Projenin yüklenici firması yetkilileriyle görüşen evli ve 6 çocuk babası R.A., çalıştığı taşeron firmadan ücretini alamadığını belirterek ödeme yapılmasında yardımcı olmalarını istedi. Maaşını alamayan R.A., şantiye içinde bulunan 15 metre yükseklikteki taş silosuna tırmandı. Şantiyede bulunan işçiler durumu jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. R.A., "Paramı vermezseniz atlarım, kimse gelmesin" diyerek aşağıdakilere seslendi.

Olay yerine gelen jandarma ekibinin uzun süren çabaları sonucu, telefonla konuşularak ikna edilen R.A., aşağı ineceği sırada baygınlık geçirdi. Bir işçi siloya tırmanarak arkadaşını kendine getirdi. Baygınlık sonrası aşağıya inemeyen R.A.'yı indirmek için şantiyeye sepetli arazöz çağrıldı. R.A, şantiyeye getirilen arazözün sepetine alınarak indirildi. R.A., ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından jandarma tarafından ekip aracına bindirilerek jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (Uşak/DHA)

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