Maaşına haciz koyan memuru rehin aldı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde, çevresine olan borçları nedeniyle icralık olan Güngör Uysal, Ereğli 1’inci İcra Daira Müdür Yardımcısı Ahmet Gürsel Açıkgöz’ü tabancasıyla rehin aldı. Güngör Uysal, psikiyatri uzmanının çabalarıyla 2 saat sonra teslim oldu.



Bugün saat 11.40'da Ereğli Adliyesi’ne gelen ve üzerindeki tabancası ile içeri giren Güngör Uysal, giriş katında bulunan 1’inci İcra Dairesi’ne yöneldi. Uysal içeri girerek 1’nci İcra Daire Müdür Yardımcısı Ahmet Gürsel Açıkgöz’ü silahı ile rehin aldı. Görevlilerin haber vermesi üzerine gelen polis, adliyeye girişleri kapattı. Olay yerine gelen Zonguldak Emniyet Müdürü Atilla Çınar ve İlçe Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ise Uysal’ı ikna etme çabasına girdiler. Olası bir yaralanma olayına karşı adliyenin önünde bir ambulans hazır bekletiliyor.



İkna çalışmaları devam ederken, Uysal’ın çevresine olan borçları nedeniyle icralık olduğu bu nedenle de bir hafta önce Erdemir’den işten çıkarıldığı öğrenildi.



2 saat sonra teslm oldu



Ereğli 1’nci İcra Daire Müdür Yardımcısı Ahmet Gürsel Açıkgöz’ü silahı ile rehin alan Güngör Uysal sonunda teslim oldu. 2 saat boyunca Açıkgöz’ü rehin alan Uysal, içeri giren psikiyatri uzmanının ikna etmesi ile silahını polise teslim etti. Uysal polis nezaretinde adliyeden çıkartılırken ağzında yanmayan bir sigaranın bulunması dikkat çekti.



Adliye girişinde X-Ray'lı kontrol bulunmaması nedeniyle tabancayla içeri girdiği öğrenilen Uysal ifadesi alınmak üzere İlçe Emrniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



Sağlık kontrolünden geçen Açıkgöz ise olayla ilgili bilgi vermek üzere Cumhuriyet Savcısı’nın yanına çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



