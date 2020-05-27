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Maaşı azaltılan AKP'li Belediye Başkanı Yardımcısı, belediyeyi mahkemeye verdi

27 Mayıs 2020 08:47

Tekirdağ’ın Hayrabolu Belediye Başkan Yardımcısı AKP’li Zekeriya Uzun’un maaşı, Belediye Meclis kararı ile 8 bin liradan 4 bin 900 liraya düştü. Uzun kendi partisine mensup Hayrabolu Belediyesi’ni mahkemeye verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre yürütmenin durdurulması talebi reddedilen Uzun, Belediye Başkan Yardımcılığı maaşı dışında, emekli maaşı, ziraat mühendisi görevinden maaşı ve bir tarım firmasından huzur hakkı alıyor.  AKP'li Uzun şunları söyledi:

Ben belediye başkanımızı değil, kararı alan Belediye Meclisi'ni mahkemeye verdim. Maaşımı düşürdüler. Meclis çoğunluğu bizim partiden değil. Bu nedenle karar aldılar. Ben para pul peşinde değilim. Bir yanlışın düzeltilmesini istiyorum. Başkanımız bana ‘Bir Belediye şirketi üzerinden eksiğini telafi edelim' dedi ama kabul etmedim.

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