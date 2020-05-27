Maaşı azaltılan AKP'li Belediye Başkanı Yardımcısı, belediyeyi mahkemeye verdi

Ben belediye başkanımızı değil, kararı alan Belediye Meclisi'ni mahkemeye verdim. Maaşımı düşürdüler. Meclis çoğunluğu bizim partiden değil. Bu nedenle karar aldılar. Ben para pul peşinde değilim. Bir yanlışın düzeltilmesini istiyorum. Başkanımız bana ‘Bir Belediye şirketi üzerinden eksiğini telafi edelim' dedi ama kabul etmedim.