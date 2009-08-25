Maaşı aslında 1 dolar değilmiş!

CEO'sunun maaşını 1 dolara indirdiğini duyuran şirketin aslında prim ve hisse ile bu rakamın yıllık 120 bin doları bulduğu açıklandı.
Yazılım devi Oracle Corp, geçen yıl 1 milyon dolar olan CEO'sunun
maaşını 1 dolara düşürdü. Oracle CEO'su (Chief Executive) Larry Ellison
da bu maaş indirimine razı oldu.
Şirket yaptığı açıklamada Ellison'un Oracle'da önemli bir hisse
sahibi olduğunu ancak bununla beraber şirketin işletmesinde, strateji
ve büyümesinde aktif ve önemli bir rol oynadığı için, yıllık bir gelire
de hak kazandığını düşündüğünü ifade etti. Şirket yine de Ellison'un
taban maaşını 999.999 dolar düşürdü.
Oracle CEO'su taban bir maaş, senelik prim ve hisse alıyor. 2009
yılında Ellison'un toplam gelirinin yüzde 97'sini prim ve hisseler
oluşturuyordu. Maaşı, gelirinin yüzde 1.2'sini, ve diğer ek gelirler de
1.8'ini oluşturuyordu. Burada Ellison'un aldığı maaşın 2009 yılında 1
milyon dolar olduğunu, yani yılda tahmini 120 milyon dolar kazandığını
belirtmekte de fayda var.