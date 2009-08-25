Maaşı aslında 1 dolar değilmiş!

CEO'sunun maaşını 1 dolara indirdiğini duyuran şirketin aslında prim ve hisse ile bu rakamın yıllık 120 bin doları bulduğu açıklandı.



Yazılım devi Oracle Corp, geçen yıl 1 milyon dolar olan CEO'sunun maaşını 1 dolara düşürdü. Oracle CEO'su (Chief Executive) Larry Ellison da bu maaş indirimine razı oldu.

Şirket yaptığı açıklamada Ellison'un Oracle'da önemli bir hisse sahibi olduğunu ancak bununla beraber şirketin işletmesinde, strateji ve büyümesinde aktif ve önemli bir rol oynadığı için, yıllık bir gelire de hak kazandığını düşündüğünü ifade etti. Şirket yine de Ellison'un taban maaşını 999.999 dolar düşürdü.

Oracle CEO'su taban bir maaş, senelik prim ve hisse alıyor. 2009 yılında Ellison'un toplam gelirinin yüzde 97'sini prim ve hisseler oluşturuyordu. Maaşı, gelirinin yüzde 1.2'sini, ve diğer ek gelirler de 1.8'ini oluşturuyordu. Burada Ellison'un aldığı maaşın 2009 yılında 1 milyon dolar olduğunu, yani yılda tahmini 120 milyon dolar kazandığını belirtmekte de fayda var.