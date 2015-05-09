50 bin lira maaş alan CEO'ya 'hırsızlık' gözaltısı

İsveç'in başkenti Stockholm'de ulaşım hizmetleri veren Waxholmsbolaget şirketinin CEO’su Anders Lindström, dün Hong Kong’da hırsızlıktan gözaltına alındı. Aftonbladet gazetesinde yer alan habere göre, yıllık 2 milyon kronun (650 bin lira) üzerinde geliri olan 60 yaşındaki Anders Lindström, iş gezisi için bulunduğu Hong Kong’dan dönüş için havaalanında uçağa binerken, hırsızlık şüphesi ile gözaltına alındı.

Konuyla ilgili gazeteye konuşan Lindström, “Eşime hediye almak için havaalanında bir mağazaya girdim. Bir cüzdan gördüm, gayri ihtiyari cebime koydum. Ama çıkarken ücretini ödemeyi unuttum.” dedi. Uçağa binerken polislerin kendisini durdurduğunu söyleyen Lindström, “Benim için korkunç bir deneyimdi. Hayatımda ilk kez bir suçlu gibi hissettim” diye konuştu. Lindström, akıbeti bugün Hong Kong’da çıkacağı mahkemede belli olacak.

Öte yandan, Stockholm İl Konseyi, Lindstrom’ü açığa aldığını duyurdu.