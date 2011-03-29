-MAAŞ PROMOSYONUNU DAVA ETTİ ÖDÜL KAZANDI UŞAK (A.A) - 29.03.2011 - Uşak Valiliği İl Dernekleri Müdürü Hüseyin Sayan, maaşını aldığı bankanın maaş promosyonu vermemesi üzerine başlattığı hukuki mücadele nedeniyle ''bilinçli tüketici ödülü'' kazandı. Hüseyin Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tüketici Haftası kapsamında düzenlenen 14. Geleneksel Tüketici Ödülleri'nden birine layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Tüketici hakları konusunda toplumda bilinç ve duyarlılık oluşturmak, tüketici bilincini geliştirmek, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaları teşvik etmek amacıyla, her yıl geleneksel tüketici ödülleri verildiğini belirten Sayan, şunları söyledi: ''Uşak'ta 2009 yılı Mart ayının son günü göreve başladım. Uşak Valiliği ile banka arasında, Mart ayının ortalarında promosyon için anlaşma imzalanmış. Ben de Nisan ayı başında bankada hesap açtırdım, ardından bana da promosyon verilmesini istedim. Bankadan olumsuz yanıt alınca Tüketici Sorunları Uşak Hakem Heyetine başvurdum. Hakem heyeti benim lehime karar verdi. Banka da Hakem Heyetinin aldığı kararın iptali için Uşak 1. Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Bu dava da lehime sonuçlandı. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi de bizim lehimize karar verdi ve davayı kazandım.'' Sayan, yaklaşık bir yıl süren hukuki mücadele sonucunda, 770 lira olan promosyonu almayı hak ettiğini ve bu tür davalarda faiz olmadığı için bankanın parayı kendisine ödediğini anlattı. Tüketici Haklarının Korunması Yasası'ndan doğan kanuni haklarını kullanması nedeniyle Tüketici Ödülü'ne layık görüldüğünü belirten Sayan, çeşitli dallarda verilen ödül kapsamında kendisinin Türkiye genelindeki 5 tüketiciyle ''bilinçli tüketici'' ödülünü kazandığını söyledi. Sayan, ödülünü Ankara'da düzenlenen törenle Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün elinden aldığını kaydetti. Uşak'ta kendisi gibi yaklaşık 50 kişinin bankadan promosyon alamadığını belirten Sayan, bunların da haklarını yasal yollardan araması gerektiğini sözlerine ekledi.