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Dünya
Deutsche Welle

Maas: İsrail'in güvenliği dış politikamızın merkezinde

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İsrail ve Filistin ziyaretleri öncesinde "İsrail'in güvenliğini savunmanın Alman dış politikasının merkezinde durduğunu" söyleyerek İsrail'le "dayanışma" mesajı verdi.

25 Mart 2018 16:48

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iki günlük bir resmi ziyaret için İsrail'e gitti.

Pazar günü Tel Aviv'e uçmadan hemen önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Maas, Almanya'nın ortağı İsrail'le özel bağına vurgu yaptı. Maas, "Almanya'nın demokratik Yahudi devleti İsrail için taşıdığı sorumluluk ve İsrail ile içerisinde bulunduğu dayanışma, İsrail'in güvenliğini savunmak ve antisemitizmle mücadele, dış politik koordinat sistemimizin merkezinde bulunuyor" şeklinde konuştu.

Almanya'nın İsrail'le dostluğunu "büyük bir armağan" olarak nitelendiren Maas, "Ortadoğu politikamızın sürekliliği hala geçerli. İsrail'le özel bağımızı gelecekte güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Diplomatik temaslarına Filistin'de devam edecek olan Maas, iki günlük ziyareti süresince İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. Maas, Pazar günü öğleden sonra da Yad Vashem Yahudi Soykırımı Anıtı'nı ziyaret edecek.

İlişkiler gerilmişti

2017 yılı başlarında Başbakan Angela Merkel, Batı Şeria'daki yerleşimlere tepki olarak İsrail hükümetiyle planlanan istişareleri belirsiz bir tarihe ertelemişti. Bundan kısa süre sonra da Netanyahu, dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yapacağı görüşmeyi, Alman bakan bazı hükümet karşıtı insan hakları kuruluşlarıyla görüşme planladığı gerekçesiyle son anda iptal etmişti.

Aralık ayında ise İsrail'in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını tanımayan Merkel'i eleştirmiş ve "hayal kırıklığına uğradığını" söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı görevini Gabriel'den kısa süre önce devralan Maas, devir teslim törenindeki konuşmasında Nazi toplama kampı "Auschwitz'ten ötürü siyasete girdiğini" söylemişti. Bu çerçevede Maas, Almanya-İsrail ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını belirtmişti.

Maas 14 Mart'ta göreve geldiğinden bu yana Fransa, Polonya ve İtalya'yı ziyaret etmiş bulunuyor.

dpa,rtr/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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