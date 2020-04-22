Maaş indirimini kabul etmeyen Mesut Özil'e tepki yağdı: Kendinden utanmalısın

Manchester United efsanesi Gary Neville, Arsenal'de maaş indirimine yanaşmayan Mesut Özil'in yaptığının savunulamayacağını belirtirken, program sunucusu Piers Morgan da Mesut için "Kendinden utanmalısın" ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de futbolcuların büyük kısmı ve teknik heyet maaşlarında yüzde 12.5'luk indirimi kabul ederken, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in kesintiyi onaylamayan üç isimden biri olduğu öne sürülmüştü. Bu durum sonrasında Ada'da Mesut'a tepki oluştu.



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Eski futbolcu Jamie Carragher, Sky Sports'ta katıldığı bir programda "Takımın en çok kazanan ismiyken takımla birlikte hareket etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de program sunucusu Piers Morgan ise Mesut'a "Kendinden utanmalısın" şeklinde seslendi. Manchester United efsanelerinden Gary Neville da durumu 'savunulamaz' bulduğunu belirtti.