T24 LogoT24 Logo
Spor

Maaş indirimini kabul etmeyen 9 futbolcu Sion'dan gönderildi

20 Mart 2020 09:34

İsviçre'nin Sion kulübü, yeni tip Koronavirüs sebebiyle lige verilen arada maaş kesintisini kabul etmeyen 9 oyuncunun kulüple ilişiğini kesti.

Ülkenin SDA haber ajansı ve RSI televizyonu; kaptan Xavier Kouassi, Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, Seydou Doumbia, Mickael Facchinetti, Johan Djourou, Alex Song, Christian Zock ve Birama Ndoye'nin kulüpten gönderildiğini bildirdi.

Oyuncuların, lige verilen ara devam ederken ücret kesintisi için bir anlaşma imzalamayı reddettikleri belirtildi. Kulüp ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak sorulan sorulara da yetkililer tarafından bir cevap verilmedi.

İsviçre hükûmeti 1Mart itibariyle ülkede binden fazla kişinin aynı yerde toplanmasını yasakladıktan sonra lig maçları ertelenmişti. İsviçre Ligi'nin bitimine ise 13 hafta var.

ETİKETLER

İsviçreSionKoronavirüsDoumbiaDjourouAlex SongBirama Ndoye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24