Maaş faresi 3.6 milyon çaldı





T24- Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda tahakkuk memuru olarak çalışan İnayet K.’nın kendi geliştirdiği yazılımla personel maaşlarının bir kısımını kendi hesaplarına aktardığı belirlendi. 1.5 yılda tam 3.6 milyon lira çalan K., paranın yarısını Rus mafyasına kaptırdığını iddia etti









Orman ve Su işleri Bakanlığı’nda ortaya çıkarılan 3.6 milyon liralık zimmete para geçirme olayının zanlısı olarak tahakkuk memuru İnayet K. tutuklandı. Tutuklanan İnayet K.’nın kendi kurduğu bilgisayar programı üzerinden, personel maaşlarından bir bölümünü Ocak 2010’dan Temmuz 2011’e kadar oluşturduğu özel hesaplara aktardığı tespit edildi.





Dolandırıcılığı müfettişler saptadı





Orman ve Su İşleri Bakanlığı müfettişleri, bakanlıkta 4/B kadrosuyla çalışan personelin maaşları üzerinden usulsüzlük yapıldığını belirledi. Personel maaşlarının Maliye’den transferiyle birlikte farklı banka hesaplarına büyük aktarımlar yapıldığını belirleyen müfettişler, tahakkuk servisindeki İnayet K. adlı görevlinin zimmetine para geçirdiğini saptadı. Müfettişler, hazırladıkları vurgun raporunu adli soruşturma için geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Savcılık dosyayı incelemeye alırken İnayet K. da avukatıyla birlikte teslim oldu. Cumhuriyet Savcılığı, zanlıyı Ankara Emniyeti KOM Şubesi’ne gönderip gözaltı işlemi yaptırdı.





‘İki nüsha belge hazırlıyordum’





Poliste ifade veren İnayet K., yaklaşık 3.6 milyon liralık vurgunu nasıl gerçekleştirdiğini detaylı olarak anlattı. Aylık geliri 2 bin 500 lira olan K., kendisinin muhasebe uzmanı olduğunu ve zimmetine para geçirmek için özel bilgisayar programı oluşturup görev yaptığı birime kurduğunu anlattı. İnayet K., “Kullandığım maaş programını ben hazırladım, benden başka kimse bu programı kullanmayı bilmiyordu. Yaptığım her şeyi tek başıma tasarladım. Maaş ödeme belgelerini iki nüsha olarak düzenliyordum.





Bizde kalacak nüshaya normal maaş miktarını, saymanlığa gidecek nüshaya ise kendime aktaracağım meblağın da içinde bulunduğu yüksek maaş miktarını yazardım” dedi.





Ocak 2010’dan Temmuz 2011’e kadar





Birlikte çalıştığı genel müdür yardımcılarına imza attırdıktan sonra genel müdür Yaşar Dostbil’in evraka “uygunluk” imzası koyduğunu belirten İnayet K., “Saymanlığa giden evrak üzerinden Hazine’den para talep ediliyordu. Gelen para saymanlık kanalıyla bankaya, ortak hesaba gidiyordu. Oradan da 4/B’li memurlara ait hesaplara benim belirlediğim maaş tutarı yatardı. Kalan para ise hesabıma aktarılırdı. 3 milyon 630 bin lirayı zimmetime geçirdim” dedi.

Müfettiş incelemesinde İnayet K.’nın Ocak 2010’dan Temmuz 2011’e kadar maaşlardan zimmetine para geçirdiği anlaşıldı.





‘Rus uyruklu kadınlarla harcadım’





K., elde ettiği paranın bir bölümüyle Çukurambar semtindeki lüks bir sitede inşaattan aldığı daireyi ‘zimmet suçundan dolayı elimden alınılır’ düşüncesiyle 425 bin liraya sattığını anlattı.

K., paraları nasıl harcadığını anlatırken de, “Paraları kadın satıcısı Rus uyruklu Irina S. ve Olga ve Natalia adlı kadınlarla Ankara’daki ve Antalya’daki otellerde harcadım. Zevk için araba aldım, bindim, sattım” ifadelerini kullandı.