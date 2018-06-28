Maaş alamayan maden işçileri kendilerini ocağa kapattı

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Amasra ilçesinde, özel maden ocağının galeri açma işinde çalışan 70 madenci, 3 aydır maaşlarını alamadıkları ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin yatırılmadığı gerekçesiyle madenden çıkmama kararı aldı. Maden ocağı yetkilisi, işçilerin nisan ayında yasal olmayan eylem başlattığını belirterek, sorunların çözümü için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Amasra\'daki özel maden ocağında, taşeron firmaya bağlı çalışan 70 maden işçisi, nisan ayında, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Maden işçileri, eylemde işe gitmedikleri günler için SGK primlerinin ödenmediğini ve 3 aydır maaşlarının yatırılmadığını belirterek, kendilerini çalıştıkları ocağa kapattı. Tarlaağazı kuyularında yeryüzü kömürlerinin çıkarılacağı artı 40 kotunda içeri giren işçiler, eylemlerini sürdürüyor.

Maden işçileri, kendilerini ocağa kapatmadan önce basın açıklaması yaptı. Eylemi çekilen videoyla kamuoyuna duyuran işçilerden biri, şunları söyledi:

\"Biz Gömü köyü Hema kuyuları yeraltı maden çıkarma işini yapan DENFA şirketinin çalışanlarıyız. Çok tehlikeli sınıfta sayılan yeraltına madenlerinde çalışan işçiler olarak işimizi eksiksiz yerine getirmemize rağmen, ücretlerimizi alamıyoruz. Bizler çalışanın hakkı alın teri kurumadan verilmesi gereken bir dinin mensupları olarak ailelerimizin rızkını çıkarmak için her gün ölümle burun buruna çalışırken, hak ettiğimiz ücretlerin ödenmesini tüm haklarımızın verilmesini istiyoruz. Şimdi çalışmaya hazır olduğumuz halde, ücretlerimizi alamadığımızdan ötürü işi görmekten kaçınma hakkımız olmasına rağmen iş akitlerimizin sonlandırıldığına dair bir bilgi aldık. Biz bir yere gitmiyoruz. Tüm kamuoyunun yanımızda olmasını istiyoruz.\"

Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, \"Eyleme başlayan 70 işçiden 48\'i sendika üyesidir; ancak resmi prosedürleri için yetki için bakanlığa başvuracağız. İşçi arkadaşlarımızın eylem yaptığı günlerdeki SGK ve maaşlarını alamadıklarını ifade ederek, artı 40 kotunda kendilerini ocağa kapattılar. 70 işçimiz sorunun çözülmesi için bekliyorlar. Bizlerde sendika olarak işçilerimizin sorununu çözmek için gerek şirket ve SGK ve İŞKUR ile görüşmelerimiz devam ediyor\" dedi.

Hema yetkilisi ise \"Bu arkadaşlarımız Hema şirketinin iş verdiği taşeron firmanın çalışanlarıdır. Yani taşeron firmanın işçileridir. Geçtiğimiz aylarda usule uymayan kurumumuzun önünde yasal olmayan bir eylem başlattılar. İşe gelmedikleri süre zarfında SGK primleri ile maaşları ödenmedi. Yasal olarak bizlerin de yapacağı fazla bir şey yok. Sorunu çözmek için çalışmalarımız devam ediyor\" diye konuştu.



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