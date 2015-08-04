1,5 aydır maaş alamayan bakanlar, Faruk Çelik'e isyan etti

Milletvekili olmadıkları halde kabinede görevli 3 dönemlikler; Bülent Arınç, Ali Babacan, Faruk Çelik, Taner Yıldız, Mevlüt Çavuşoğlu, Mehdi Eker, Nurettin Canikli ve Ömer Çelik yasada tanımları olmadığı için 1.5 aydır maaş alamıyor. Bu bakanlardan bazıları, kendileriyle aynı durumdaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e “Angarya Anayasa’ya göre suç değil mi? 1.5 aydır maaş almadan çalışıyoruz. Bir el at” diye takılıyorlar.

Türkiye siyasetinde, örneği olmayan ilginç bir durum yaşanıyor. Şu anda Bakanlar Kurulu’nda görev yapan 8 bakan, AKP’nin 3 dönem kuralının hiç hesaba katılmayan sonucuyla karşı karşıya. 3 dönem kuralına takıldıkları için listeye konulmayan ve milletvekili seçilemeyen, yeni hükümet kurulamadığı için görevlerini de devredemeyen 8 bakan, 1.5 aydan beri maaş alamıyor.

Nuray Babacan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, siyasetin yeni hükümet kurma çalışmalarına yoğunlaştığı dönemde, partilerinin 3 dönem siyaset yasağı nedeniyle yeniden milletvekili seçilemeyen 8 bakanın yaşadığı ilginç durum da gözden kaçtı. Şu anda milletvekili olmadıkları halde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Tarım Bakanı Mehdi Eker, Gümrük Bakanı Nurettin Canikli ve Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik bakanlık görevini sürdürüyor.

Yasada tanımları yok

Yasada tanımları olmadığı için 8 bakana maaş ödenemiyor. Yasalarda, milletvekili olan bakanlarla, dışarıdan atanan bakanların maaş ve özlük hakları düzenlendiği için 8 bakanın durumu iki gruba da girmiyor.

Hem milletvekili olmadıkları hem de dışarıdan atama işlemi yapılmadığı için sadece anayasada ‘Yenisi atanana kadar mevcut hükümet görevine devam eder’ ifadesi nedeniyle görevlerine devam eden 8 isim için yasada karşılık bulunmuyor.

Sadece 350 lira yattı

Henüz hükümet kurulamadığı ve önümüzdeki kısa bir sürede kurulacak gibi görülmediği için 8 isim, görevlerini ücretsiz yapacaklar. Bu bakanlara 15 Haziran’da en son milletvekili maaşları ödendi. 1.5 aydır maaş alamayan bakanlar, hesaplarında yalnızca 350 liralık ‘bakan tazminatı’ yatırıldığını gördü. 15 bin lirayı bulan maaş hesapları otomatik olarak kesildi. Bu bakanların ayrıca emeklilik hesabı bulunuyor. Hak kazananlar 8 bin lira emekli maaşı alıyor.

'Angarya suç değil mi'

Maaşın ne zaman kesileceğinden haberdar olmayan bazı bakanlar, hesaplarını görünce şaşkınlık yaşadılar. Bu durum bakanlar arasında da espri konusu oldu. Hesabı görünce tasarruf tedbiri uygulamaya başladıklarını söyleyen bazı bakanlar, kendi aralarında, “Angarya anayasaya göre suç değil mi? 1.5 aydır maaş almadan çalışıyoruz” diye espri yapmaya başladılar. Bazı bakanlar ise diğer 3 dönemlikler gibi maaşı kesilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e “Asgari ücret bile almıyoruz. 350 lira maaşımız var. Bu konuya bir el at” diye takıldılar.