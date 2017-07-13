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Dünya
Deutsche Welle

Maas: Akreditasyonların iptal gerekçesi açıklanmalı

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas G20 Zirvesi'ni izlemek için başvuruda bulunan 32 gazetecinin akreditasyonlarının neden geri çekildiği konusunda açıklama yapılmasını talep etti.

13 Temmuz 2017 11:56

Adalet Bakanı Heiko Maas Mitteldeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, basın özgürlüğünün önemine dikkat çekerek, "İşte bu nedenle akreditasyonların çekilmesi ile ilgili suçlamalar açıklığa kavuşturulmalı" dedi.

G20 Zirvesi'ni izlemek için başvuruda bulunun 5 binin üzerinde gazeteciden 32'sinin akreditasyonu geri çekilmişti. 32 gazeteci arasında Türkiye'nin Güneydoğusu'ndan gazetecilerin de bulunması, muhalefet ve Alman medyası tarafından, "Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediliyor" şeklinde yorumlandı.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert "güvenlikle ilgili endişeler" nedeniyle gazetecilerin akreditasyonlarının iptal edildiğini söyleyerek, akreditasyonların geri çekilmesi konusunda yöneltilen suçlalamaları reddetti.

RBB: Uyarı Alman iç istihbaratından geldi

Alman kamu radyo kurumu rbb-Inforadio'nun elindeki bilgilere göre, iptale yol açan uyarılar Almanya iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan geldi. Radyonun güvenlik makamlarına dayandırarak verdiği haberde, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yetkililere toplam 32 kişi hakkında uyarıda bulunduğu belirtiliyor.

Mümkün olduğu kadar az akreditasyonun iptal edilmesinin hedeflendiği, ancak söz konusu 32 kişinin hiçbirinin devlet ve hükümet başkanlarının yakınına gelemeyeceğinin garantilenememesi yüzünden, Federal Emniyet Dairesi'nin tavsiyesi doğrultusunda tüm akreditasyonların iptal edildiği bildiriliyor.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Federal Emniyet Müdürlüğü'nün Alman güvenlik birimlerinin edindiği bilgiler doğrultusunda akreditasyonları geri çekme kararını verdiğini hatırlattı. Bakan Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "Akreditasyonların geri çekilmesinin tek nedeni, zirvenin ve katılımcıların güvenliğinin sağlanmasıydı" dedi. Emniyetin kararını "doğru" diye nitelendiren içişleri bakanı, "Kararın basın özgürlüğüne riayet edilmeksizin titizlikle alınmadığı doğru değil" dedi.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, HT/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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