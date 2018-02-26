Maas: AfD iç istihbarat tarafından izlenebilir

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin bazı kesimlerinin Alman iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlemeye alınma yolunda olduğunu söyledi.

Alman haber ajansı epd'nin eyaletlerin Anayasayı Koruma Teşkilatlarına sorarak ortaya çıkarttığı bilgilere göre AfD'nin bazı üyeleri, Almanya'nın iç istihbarat kurumu tarafından izleniyor. Ancak parti bir bütün olarak Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmiyor.

Funke Medya Grubu'nun sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Maas, AfD'nin bazı kesimlerinin "Anayasayı Koruma Teşkilatı için bir dava olma yolunda ilerlediğini” belirtti.

"İnsanlara kökenleri ve soyları üzerinden ayrımcılık yapanlar her zaman daha açık bir şekilde ırkçı ve milliyetçidirler” diyen Maas, iç istihbaratın bu kişileri izlemeleri ile sorunun çözüleceğinin düşünülmemesi gerektiğini ifade etti.

AfD'nin korkuyu körüklediğini ve nefreti bir strateji haline getirdiğini belirten Maas, buna karşılık bir çözüm ortaya koymadığını aktardı.

AfD üyeleri arasında "İmparatorluk Vatandaşları" da var

Epd'nin sorularını yanıtlayan Anayasayı Koruma Teşkilatları arasında yer alan Bavyera Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın aktardığı bilgiye göre Bavyera eyaletinde bazı AfD üyeleri iç istihbarat birimi tarafından izleniyor. Bavyera'daki Anayasayı Koruma Dairesi sözcüsü, bu kişiler arasında AfD görevlileri olduğunu, ancak seçilmiş parti üyesi bulunmadığını belirtti. Sözcü ayrıca bazı AfD üyelerinin aşırı sağcı veya İslam karşıtı gruplar ile Almanya Federal Cumhuriyeti'ni devlet olarak kabul etmeyen "İmparatorluk Vatandaşları" (Reichsbürger) olduklarını ifade etti.

Alman Federal Meclisi Hür Demokrat Parti (FDP) Grubu Başkan Vekili Stephan Thomae AfD'nin parti olarak Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmesini talep etti.

Otuzu aşkın gazetenin oluşturduğu Alman Yazı İşleri Ağı'na (RedaktionsNetzwerk Deutschland) konuşan Thomae, AfD'nin giderek daha fazla ifade özgürlüğü ile açık bir şekilde aşırı sağcılık arasındaki ince çizgide hareket ettiğini belirtti.

En son AfD'nin Saksonya-Anhalt Eyalet Teşkilatı Başkanı Andre Poggenburg'un Türklerle ilgili sarf ettiği "kimyon tacirliği yapan deve güdücüleri" sözleri sonrasında siyasiler AfD'nin parti olarak Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlemeye alınması talebinde bulunmuştu.

Anayasayı Koruma Teşkilatı ise partinin resmi olarak izlemeye alınması için henüz yeterli şartların bulunmadığını, aşırı sağcıların partide etkili olduğu ya da partiyi kontrol altına aldığı gözleminin oluşmadığını açıklamıştı.

epd,AFP/DÇÜ,BÖ

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