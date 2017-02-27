Maarif Vakfı: Yurt dışındaki FETÖ evlerine karşı ev açacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gülen cemaatinin yurt dışı yapılanmasının eğitim ayağıyla mücadele kurulan "Maarif Vakfı"nın Başkanı Birol Akgün, "ABD, Kuzey Amerika ve İngiltere’ye giden vatandaşlara barınacakları mekanlar açacağız. Yurt dışında birçok insanımız en çok FETÖ’nün ağına bu şekilde düşüyor. Yani Türklerin en çok gittiği yerlere konaklayabilecekleri evler yapacağız. Yani Maarif evleri açacağız" açıklamasında bulundu.

Milliyet yazarı Abdullah Karakuş'un "Yurt dışındaki Türkler için Maarif Evleri" başlığıyla yayımlanan (27 Şubat 2017) yazısı şöyle:

FETÖ’nün Türkiye’nin adını kullanarak oluşturduğu yurt dışı yapılanmasının eğitim ayağıyla mücadele için kurulan Maarif Vakfı’nın Başkanı Birol Akgün ile çalışmalarını ve yeni hedeflerini konuştum.

Henüz kurulalı 5 ay olmasına rağmen hızlı bir çalışma göstererek 11 ülkede FETÖ’nün okullarını devraldıklarını belirten Akgün, 10 ülkenin ise devir için sırada beklediğini kaydetti. Birçok ülkeden bu okulları devretmek için yoğun talep de geldiğini belirten Akgün, yıl sonuna kadar Afrika’nın büyük bölümünde Maarif okullarının devreye gireceğini söyledi.Bununla birlikte yurt dışında kendilerine 5 büyük hedef belirlediklerini de kaydeden Akgün, yeni proje olarak yurt dışına dil ve eğitim için gidenlerin, FETÖ’nün ağına düşmemesi için konaklayacakları Maarif Evleri kuracaklarını ilk kez açıkladı. Ayrıca yeni proje olarak G-20 ülkeleri ile Türkiye için stratejik öneme sahip ülkelerin en önemli üniversitelerinde, Türkiye kürsüleri açarak Türk tarihi, kültürü ve siyaseti eğitimi de verileceği kaydetti.Akgün, Milliyet’in sorularını şöyle yanıtladı:

- Maarif Vakfı neden kuruldu?

- Biz çok yeni bir vakıfız. Henüz kurulalı 5 ay oldu. Özellikle yurt dışında FETÖ’nun okullarıyla mücadele için kurulduk ama bununla birlikte 5 hedefimiz daha var. FETÖ ile mücadele kapsamında yurt dışında siyasetin ve diplomasimiz için çözüm aracı olarak çalışıyoruz. Kriz yönetimin parçasıyız. Kanun ile kurulan kamu vakfıyız, bir STK gibi hareket edecek alt yapımız var ve ayrıca bir özel sektör gibi okul alıp kurup işletebiliyoruz. Bu açıdan çok özel bir yapı ile kurulduk. Çünkü, her ülkenin mevzuatı, kanunlarına göre hareket etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte açık, şeffaf, devletin gözetimindeyiz. 12 kişilik mütevellisinin 4’ü Cumhurbaşkanı, 3’ü başbakan ve diğerleri ilgili bakanlıklar tarafından atanıyor. Çünkü biz sıradan bir STK değiliz.

‘Her ülke için tehdit’

- Mücadele için neler yapıyorsunuz?

- FETÖ ile mücadele kapsamında kısa sürede hızlı yol aldık. En hızlı gelişmeler Afrika ülkelerinde yaşanıyor. Çünkü bu ülkeler siyasi olarak Türkiye ile siyasi anlamda çok iyi ilişkileri var. Örneğin en az gelişmiş ülkeler konferansına ev sahipliği yaptık. Bu durum BM güvenlik konseyinde Türkiye’nin desteklerinde etkili oldu. Bu süreç Afrika ile ilişkilerimizi geliştirdi. Türkiye’de FAO, BM, G20 gibi küresel toplantılarda Afrika’nın sorunlarını gündeme getiriyor, Cumhurbaşkanımız Erdoğan her konuşmasında, haksızlıklar, adaletsizlikleri dikkat çekiyor. 15 Temmuz’dan sonra Afrika ülkelerinin hepsine resmi nota yazılarak FETÖ’nün sadece Türkiye için değil her ülke için güvenlik tehdidi olduğu bildirildi. Bunun karşılığında bu yapının okullarının kapatılmasında hızlı cevaplar aldık. Bize gelen resmi raporlara göre FETÖ, dünyada 116 ülkede 700 eğitim kurumu var. Tabi bunların tamamı ayrı ayrı eğitim kampüsü değil. Bazen aynı binadaki ilkokul-ortaokul-lise olabilir.

‘ABD’nin bir karar vermesi gerekiyor’



- Diğer ülkelerde durum nasıl?



- Afganistan ve Pakistan’da da bu yapı çok etkili. Balkanlarda özellikle Bosna’da yabancı şirketlere satıyorlar. Azerbaycan ve Irak’ta FETÖ’nün okulları devletleştirildi.



- ABD’de durum ne aşamada?



- ABD’de yapıları biraz farklı. Charter okul dediğimiz, sorunlu, az gelişmiş bölgelerde özel sektör gibi okul açıyor, öğrencilerin ücretini devlet ödüyor. FETÖ’nün 150 okulu var. FBI geçtiğimiz yıllarda bu okullardaki öğretmenlerden zorla himmet aldıkları için soruşturma başlattı. Ancak ABD’den FETÖ okullarının kapanması için bu yapıyla ilgili siyasi bir karar vermesi gerekiyor.

- Sizin yurt dışındaki yeni hedefleriniz ve projeleriniz neler?

- FETÖ ile mücadele ve FETÖ okullarının devrini sağlamak Maarif Vakfı’nın bir numaralı görevi. İkinci görevi ise kendi okullarının açmak. Türkiye’nin stratejik önceliğine göre yurt dışında okul açmak. İlk okulumuzu Suriye’de Cerablus’ta açtık. Gine, Sudan ve Nijer’de açtık. Bosna’da okulumuzu açacağız. Bu yılın sonuna kadar stratejik olarak hedeflenen en az 20 ülkede maarif bayrağı okullarda dalgalanacak. Üçüncü hedefimiz ise Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde yani başta Avrupa’da Türklerin eğitime ilişkin sorunlarına çözüm bulmak. Almanya ve Fransa’da okullar açılacak. Özellikle Türklerin, kültür, kimlik ve Türkiye aidiyetini devam ettirecek hafta sonu kursları açacağız. Dördüncü görevimiz ise eğitim için özellikle ABD, Kuzey Amerika ve İngiltere’ye giden vatandaşlara barınacakları mekanlar açacağız. yurt dışında birçok insanımız en çok FETÖ’nün ağına bu şekilde düşüyor. Yani Türklerin en çok gittiği yerlere konaklayabilecekleri evler yapacağız. Yani Maarif evleri açacağız. Beşinci hedefimiz ise eğitim ortaklığı kapsamında başta G-20 ve Türkiye için stratejik önemdeki 10 ülke olmak üzere 30 ülkenin en önemli üniversitelerinde Türkiye kürsüsü açacağız. ‘Turkish Study’ ismi verilen bu kürsülerde, Türkiye’nin tarihi araştırılacak. Öğrenciler burslarla destekleyecek. Turkish Study konferansları düzenleyeceğiz. Buralarda Türkiye’nin dünyaya akademik ilişki ağı ile doğrudan anlatmayı hedefliyoruz. Maarif Vakfı öncelikli kısa hedefi FETÖ ile mücadele etmek olsa da uzun vadede dünyaya, Türkiye’yi eğitim alanında temsil etmeyi hedefliyor.

‘Nijerya’da ve Kenya’da güçlüler’

- En güçlü oldukları yerler nereler?



- Afrika’daki 54 ülkede birkaçı dışında tamamında faaliyetleri var. En güçlü oldukları ülkeler batı tipi Anglosakson ülkeleri. Yani Nijerya, Kenya, Güney Afrika’da, hatta Tanzanya’da çok güçlüler.





- Kaç ülkede okulları devraldınız?



- Şu ana kadar 11 ülkeyle okul devri için protokol imzaladık. 10 ülkenin daha talebi oldu, anlaşma yapmak üzereyiz. 6 ayda Afrika’da birkaç ülke dışında FETÖ sorunu büyük ölçüde çözülecek. Yıl sonuna kadar Afrika’daki 54 ülkenin yarısında Maarif Okulları olacak.