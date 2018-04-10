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Ekonomi

Ma: Nezle olduğunuzda kemoterapiye ihtiyaç duymazsınız

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Nisan (DHA) – Alibaba’nın kurucusu Çinli iş adamı Jack Ma, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e ticaret savaşından “geri çekilmeleri” için çağrı yaptı

10 Nisan 2018 18:33

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Nisan (DHA) – Alibaba’nın kurucusu Çinli iş adamı Jack Ma, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e ticaret savaşından “geri çekilmeleri” için çağrı yaptı. Günümüz sorunlarını nezleye benzeten Ma, “Nezle olduğunuzda kemoterapiye ihtiyaç duymazsınız” diyerek Donald Trump ve Xi Jinping’in karşılıklı açıklamalarını eleştirdi.

Pekin’de Xi Jinping’in ticaret savaşını yatıştıran açıklamalar yaptığı Boao Forum Asya’da konuşan Ma, ABD ve Çin arasında bir sürtüşme olacağının beklendiğini ama sorunların çözümü için bir ticaret savaşına gerek olmadığını belirtti ve “İki ülkenin sorunları var evet. Fakat bu ticaret savaşıyla çözülebilecek bir sorun değil. Nezle ya da grip olursunuz, bu bir sorundur. Ama kemoterapiye ihtiyaç duyacağınız bir sağlık sorunu değildir” dedi.

Milyarder iş adamı Ma, ticaret savaşının hiçbirşeyi çözmeyeceğini söyleyerek ülkeleri korumacı politikalara karşı direnmeye çağırdı ve ticaretin sadece ürünlerle ilgili olmadığını, farklı kültürlere saygı anlamına da geldiğini söyledi.

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