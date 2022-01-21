M&M drajelerinin maskotları daha kapsayıcı olacak

Şeker markası M&M, draje şekerlerin ünlü maskotlarının daha kapsayıcı olacağını, daha detaylı özellikleri olacağını açıkladı.

Mars’a bağlı renkli M&M şekerlerinin “daha kapsayıcı” olacağı açıklandı. Şirketten yapılan açıklamada “herkesin ait hissettiği ve toplumun kapsayıcı olduğu bir dünya yaratmak için taahhütte bulundukları” belirtildi.

Yeni plana göre, M&M'in yeşil maskotu, bir çift spor ayakkabı giymeye başlayacak. Yeşil maskot, tanıtım sitesinde "Başrollerde daha fazla kadın gördüğümüzde hepimizin kazanacağını düşünüyorum, bu yüzden başarılı olduklarında destekleyici arkadaş rolünü üstlenmekten mutluluk duyuyorum" şeklinde konuşturuluyor.