M. Ali Kışlalı ve N. Kemal Zeybek de Radikal'e veda etti

T24 - Radikal gazetesi, Eyüp Can'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlemesinden sonra, Haluk Şahin, Nur Çintay, Hasan Celal Güzel'den sonra Mehmet Ali Kışlalı ve Namık Kemal Zeybek ile yollarını ayırdı. Kışlalı ve Zeybek'in veda yazıları şöyle:









Radikal'e başarılar diliyorum -Namık Kemal Zeybek



Radikal’de hayli zamandır yazıyorum. Elbette neye inandıysam onları yazdım, her inandığımı yazmasam da inanmadığım hiçbir şeyi yazmadım. Hiç bir yazıma da karışılmadı.



Noktasına, virgülüne dahi dokunulmadı. Bu bakımdan eski Genel Yayın Müdürü İsmet BERKAN’a teşekkür ederim.



İsmet BERKAN bence kendi tarzında başarılı idi.



Ve okunmaya değer bir gazete çıkarıyordu.



Ona yeni çalışma hayatında başarılar ve can sağlığı diliyorum.



Yeni Genel Yayın Müdürü Eyüp Can SAĞLIK çalışmalarından ve yazılarından tanıdığım başarılı bir gazeteci... Belli ki Radikal onunla yeni bir döneme girecek. Kendisinden beklenen yüksek başarıyı

ortaya koyacağına inanıyorum ve bunu diliyorum.



Yeni Radikal’in basın dünyamıza güzel bir renk getireceğini umuyorum.



Radikal okuyucularına da gönüllerince bir dirlik ve daha çok sevecekleri bir Radikal diliyorum.



Bu veda yazısı ile Radikal’e yol açıklığı ve uğurlar diliyorum.

Okurlara Not - Mehmet Ali Kışlalı

Radikal gazetesinin kurucusu Mehmet Y.Yılmaz, yıllarca Yankı dergisinde birlikte çalıştığım değerli bir dostumdur. PKK terörünü başlangıcından itibaren izleyip “Güneydoğu-Düşük Yoğunluklu Çatışma” isimli kitabım yayımlandıktan sonra “TSK; PKK ile mücadelede 1984’den 1999’a nasıl geldi?” konulu bir kitap için araştırmalara başlamıştım ki, Mehmet’ten “Neden Radikal’de yazmıyorsun?” önerisi geldi. Böylece daha ziyade “Güvenlik” temelli, anayasal rejimin demokrasiyle ilgili boyutlarına önem veren konularda, olabildiğince Batı’nın medya kurallarına uygun objektif yaklaşımla yazmaya çalışan bir Radikal mensubu olmuştum. Mehmet Y. Yılmaz Radikal’i her türlü görüşün özgürce yer aldığı farklı içerikli bir gazete olarak tasarladığından, uygulama hep devam etti. Yazılarımda hiçbir sınırlama etkisinde kalmadım. Mehmet Y. Yılmaz’ın görevini devralan İsmet Berkan da işini aynı çizgide başarıyla sürdürdü. Radikal okurlarının çoğu görüşlerimin çoğunu paylaşmadılar. Eleştirilerini internet sayfalarında ifade ettiler. Radikal yazarlarının büyük kesimi de onlardan farklı düşünmüyordu. Hatta “Ben Kışlalı’nın yazdığı gazetede yazmam” diye ayrılan yazarlar da oldu. Bunlar benim bu gazetede 13 seneye yakın yazma mutluluğumu engellemedi. Yazma özgürlüğüme gölge düşürecek en küçük bir davranış ile karşılaşmadım. Şimdi Radikal’in yeni yöneticisi, Türkiye’de genellikle kabul edilmiş bir yetkiyi kullanıyor. Radikal’in kadrolarında değişiklikler yapıyor. Umarım yeni düzenli yeni dönemde Radikal daha başarılı olur.





